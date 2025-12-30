Altın almak için geç kalmadınız! Bu ilk kez söylendi altın fiyatlarına bakın çeyrek ve gram altın...

"GRAM ALTIN 10 BİN LİRA OLABİLİR"

Uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ekonomim'e 2026 altın fiyatları için değerlendirmede bulundu. Yıldırımtürk, "Altının önü açık. BRICS ülkelerinin parası, sterlin ya da Euro, dolara alternatif olmayacak. Bir tek arkasında altın olan bir kripto para olabilir." dedi ve şunları kaydetti: