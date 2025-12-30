Altın almak için geç kalmadınız! Bu ilk kez söylendi altın fiyatlarına bakın çeyrek ve gram altın...
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıyı şaşırttı. Altın satın almak isteyenler 2025 yılının son günlerinde bir fırsat yakaladı. Uzmanlar 2026 yılı için tahminlerini açıklarken, alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Gram altın için öyle bir rakam söylendi ki inanılmaz... İşte son fiyatlar...
Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 5 bin 981 liradan tamamladı. Güne toparlanma eğiliminde başlayan gram altın 6 bin 23 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan satılıyor. Dün yüzde 4,4 düşüşle 4 bin 334 dolarda kapanan altının onsu, yeni işlem gününde 4 bin 365 dolarda alıcı buluyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a Fed binasının renovasyon projesiyle ilgili "ağır ihmal" gerekçesiyle dava açmayı düşündüklerini belirterek, Powell'ın yerine geçecek ismi ise ocak ayında açıklamayı planladıklarını ifade etti. Analistler, bu gelişmenin Fed'in bağımsızlığının zedelenebileceğine ilişkin kaygıları artırdığına dikkati çekti.
"GRAM ALTIN 10 BİN LİRA OLABİLİR"
Uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ekonomim'e 2026 altın fiyatları için değerlendirmede bulundu. Yıldırımtürk, "Altının önü açık. BRICS ülkelerinin parası, sterlin ya da Euro, dolara alternatif olmayacak. Bir tek arkasında altın olan bir kripto para olabilir." dedi ve şunları kaydetti: