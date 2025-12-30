DEAŞ ve PKK'nın ortak hareket ediyor! 'Büyük eylemler planlanıyor'

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Türkiye'deki eylem planları TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında masaya yatırıldı. Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, PKK terör örgütünün DEAŞ kılığına girerek örgütle beraber nasıl harekete geçtiğine dikkat çekti. Bilgen dini merkezler, toplu alanlar, cem evleri gibi alanlarda büyük eylemler planlandığını söyledi.

Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu DEAŞ terör örgütü üyelerine operasyon sonrası gözler DEAŞ'ın Türkiye ve Suriye'deki yapılanmalarına çevrildi. Yılbaşı öncesi örgütün yeniden terör eylemi düzenleyebileceğine dair uyarılar yapılırken örgütün özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde Suriye'deki yapılanmasına dikkat çekiliyor.

"DEAŞ'LI GİBİ GÖRDÜKLERİMİZ PKK'LI"

Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen Medya Kritik programında, DEAŞ ve PKK'lıların birlikte hareket ettiğini ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için çalıştığını belirtti. PKK'nın süreçte DEAŞ'ı vitrin malzemesi olarak kullandığını belirten Bilgen, DEAŞ'lı gibi gördüklerimizin PKK'lı olduğunu işaret etti.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK EYLEMLER PLANLANIYOR

DEAŞ'ın Suriye'de son aylarda artan hareketliliğine de dikkat çeken Bilgen Türkiye'de çok büyük operasyonlar planlandığını belirtti. Bu amaçlanan terör eylemlerinin yılbaşı ya da Noel ile bir alakasının olmadığını belirten Bilgen asıl hedefin Suriye'deki istikrarsızlık ve Türkiye ile olan süreç olduğunu ifade etti.

DİNİ MERKEZ VE SOSYAL TOPLANMA MERKZZLERİ HEDEFTEBilgen "Türkiye'de

çok büyük operasyonlar planlanıyor. Dini merkeze, sosyal toplanma merkezine, cem evi gibi toplumu kışkırtacak devleti aciz gösterecek yerler hedefleniyor. 1 ya da 2 büyük provokasyon ama 7-8 saldırı planlıyorlar. Noel ile bir alakası yok, Suriye ile SDG ile alakalı bu süreç."



"DEAŞ ASLINDA VİTRİN MALZEMESİ, PKK İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR"

PKK'nın DEAŞ görünümüyle hareket ettiğini belirten bilgen 600 civarında DEAŞ'lının Suriye'de gezdiğini belirtti. Bilğen sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye güvenlik güçlerinden bilgi aldım. 600 civarında DEAŞ'lı geziyor Suriye'de. Bu operasyonlar 'Işidleştirilmiş' PKK operasyonları. DEAŞ aslında vitrin malzemesi. Aslında birlikte hareket ediyorlar. DEAŞ'lı gibi gördüğümüz adamların önemli bir kısmı PKK'lı. Şu an eylem yapan örgüt görüntüsü vermemek için PKK DEAŞ görüntüsünü kullanıyor. İkisi ortak hareket ediyor."