Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan mutlu aile tablosu! Yılbaşı öncesi paylaştılar...
Bir dönem evli olmalarına rağmen yollarını ayırdıktan sonra anne-baba sorumluluğunu birlikte sürdüren Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, yeni yıl öncesinde verdikleri mesajla takdir topladı. Ünlü isimler, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte akşam yemeğinde buluşarak 2026’yı erkenden kutladı.
2008 yılında evlenen ve 2015’te evliliklerini sonlandıran Çağla Şıkel (45) ile Emre Altuğ (55), ayrılık sonrası dostane ilişkilerini korumayı başaran nadir çiftler arasında yer alıyor. İkilinin bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Kuzey (15) ve Uzay (12) ise aile bağlarının merkezinde yer alıyor.
Yılbaşına sayılı günler kala bir araya gelen eski eşler, çocuklarıyla birlikte keyifli bir akşam yemeği yiyerek adeta sıcak bir aile tablosu çizdi.
O anlara ait kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, takipçilerden de olumlu yorumlar geldi.