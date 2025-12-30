Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan mutlu aile tablosu! Yılbaşı öncesi paylaştılar...

Bir dönem evli olmalarına rağmen yollarını ayırdıktan sonra anne-baba sorumluluğunu birlikte sürdüren Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, yeni yıl öncesinde verdikleri mesajla takdir topladı. Ünlü isimler, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte akşam yemeğinde buluşarak 2026’yı erkenden kutladı.