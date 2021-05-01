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Beşiktaş'tan olay paylaşım: Kimse heveslenmesin

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Hatayspor'u 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Beşiktaşlı futbolcuların maç sonrası verdiği galibiyet pozu, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşıma 'kimse heveslenmesin' notu düşüldü.

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Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, Akintola (k.k.), Larin (4), N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılırken şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı.

Beşiktaş, ligin kalan 3 haftasında 4 puan toplaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Hatayspor önünde bu sezon ligdeki en farklı galibiyete imza atan siyah-beyazlılarda futbolcular maçın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verirken, Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından bu fotoğraf "Kimse heveslenmesin" notuyla paylaşıldı.

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