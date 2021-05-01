ÜSKÜDAR'da, Mihriman Sultan Camii'ne alınmadığı öne sürülen Ebru Erman, yaşananların aslını anlattı.

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Dün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepki topladı. Görüntülerde yer alan genç bir kadının "Peygamberin hadislerinden uzaksın, sen benim için havasın!" şeklindeki ifadelerle camiye alınmadığı öne sürüldü.

"İzinsiz çekilmesinden rahatsız oldum"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak işin aslını anlatan Erman, videonun kendisinden izinsiz çekilmesinden de rahatsız olduğunu dile getirdi.

"Camiye alınmama gibi durum söz konusu değil"

Camiye alınmaması durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Erman, olayın camide namaz kılmasının ardından gerçekleştiğini söyledi. "Bu konunun hem İslam dininin hem de Türk toplumunun kadına bakışını ortaya koyan bir durum olarak değerlendirildiği haberler gönlümün razı olduğu bir durum değil" diye konuştu.

"Kadınlar toplumsal hayatın her alanında aktif bir şekilde olmalıdır. İslâm buna engel değildir aksine kadının vakarlı ve güçlü duruşunu destekler. Herkes önce insan olduğu için değerlidir!" diyen Erman, bu olay karşısında üzülmediğini de belirtti.