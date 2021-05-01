Türkiye 1 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40.504'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2615'e semptomatik olmak üzere 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 373 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı rekor kırdı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 81 bin 302 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 525 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu. Bugünkü iyileşen sayısı en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Vefat sayısında düşüş devam ediyor

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybederken, 2673'ü semptomatik olmak üzere 31 bin 891 yeni vaka tespit edilmişti.





