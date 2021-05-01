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Başkan Erdoğan: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilerle yaptığı iftarın ardından bazı illerde meydana gelen 1 Mayıs olaylarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Bugün Paris'te her yakıldı yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama artık fırsat yok, İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

İftarın ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, 1 Mayıs müdahaleleri hakkında konuştu. Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır."Ama bunun lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı, terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi. İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz." dedi.

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