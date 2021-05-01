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Hilal Kaplan bir kez daha Davutoğlu'na hodri meydan dedi!

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Hadi Özışık'a konuk olan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde kendi medyasını nasıl kurduğunu anlattı.

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Hadi Özışık'ın youtube kanalında yayınlanan Perde Arkası programının bu haftaki konuğu Hilal Kaplan oldu.

Özellikle Ahmet Davutoğlu'na karşı yaptığı Hodri Meydan videosu ile gündeme oturan Hilal Kaplan, Hadi Özışık'ın Pelikan ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Hilal Kaplan, o dönemde Ahmet Davutoğlu'nun kendi medyasını nasıl kurduğunu ve kimlerin o yapılanmaya dahil olduğunu anlattı. 

Mustafa Karaalioğlu'nun kendisi ile sürekli görüştüğünü ve "Reis dönemi bitti Hoca dönemi başlıyor" dediğini aktaran Hilal Kaplan, o süreçte kendisine de davet geldiğini fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana tavır aldığını belirtti. 

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