Beşiktaş- Hatayspor Süper Lig maç sonucu: 7-0

Süper Lig'de 39. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Hatayspor'u hezimete uğrattı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Kartal, ikinci yarıda 2 gol daha buldu ve 'zor' denen mücadeleyi 7-0 gibi çılgın bir skorla tamamladı.

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Beşiktaş, Hatayspor maçını ilk yarıda bitirdi. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Siyah Beyazlılar, henüz 2. dakikada Akintola'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Gecenin ismi Cyle Larin, dört gol atarken; ilk olarak 11. dakikada sahneye çıktı. 2 hafta sonra 11'e dönen Kanadalı, 14. dakikada skoru 3-0 yaptı.

İlk yarıda 5 gol birden!

38. dakikada son haftaların formda ismi Kevin N'Koudou farkı 4'e çıkardı. 43. dakikada oyuna giren Rıdvan Yılmaz, bir dakika sonra ağları havalandırdı ve ilk yarının skorunu ilan etti.

55. dakikada skoru 6-0'a getiren Larin, 65'te bir kez daha sahneye çıktı ve mücadelenin sonucunu belirleyen golü kaydetti. (7-0)

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0

5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

7. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Munir'den döndü. Sola açılan topu N'Koudou içeri çevirdi, Ghezzal'ın vuruşunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

10. dakikada Aabid'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Katranis'in yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Ghezzal'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutu kaleciden dönerek taca çıktı. Hızlı kullanılan taç atışında Ljajic pasını ceza sahası içinde Atiba'ya bıraktı. Atiba tek pasla çizgiye inen Larin'e topu çıkardı, Larin düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

14. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Rosier'in sağdan ortaladığı topu ceza yayı önünde Ljajic tek pasla sağdan gelen Larin'e aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Larin düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

17. dakikada Larin'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun şutu az farkla uzak direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Boupendza'nın soldan içeri çevirdiği topa Akintola ceza sahası içinde vurdu, kalesini terk eden Ersin topun kaleye gitmesine izin vermedi.

34. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

38. dakikada Beşiktaş skoru 4-0'a taşıdı. Ghezzal'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou, ceza sahasına girerek önündeki kalabalık savunmaya rağmen şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 4-0

44. dakikada Beşiktaş skoru 5-0 yaptı. Ghezzal'ın pasını sağ tarafta karşılayan Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, arka direkte Rıdvan Yılmaz düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun kısa düşen geri pasını yakalayan Larin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-0

65. dakikada Beşiktaş'ın 7. golü geldi. Rosier'in sağdan ortasında Larin arka direkte kayarak topu ağlara gönderdi: 7-0

73. dakikada soldan çizgiye inen Akintola'nın içeri çevirdiği topa Diouf vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

76. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti.