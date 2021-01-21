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Beşiktaş'ta Kartal Kayra Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın Ümraniyespor’a kiralandığını açıkladı.

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Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz."

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