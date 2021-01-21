Beşiktaş'ta Kartal Kayra Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın Ümraniyespor’a kiralandığını açıkladı.Abone ol
Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz."