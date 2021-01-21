Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Twitter'dan Elon Musk'a gönderme yaptı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Twitter'da hesap açtı ve ilk mesajını, Elon Musk'ı etiketleyerek paylaştı.

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Alman otomobil devi Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess, Twitter hesabı açarak platformdaki yerini aldı.

Diess, attığı ilk tweet'le birlikte, elektrikli otomobil piyasasında en büyük rakiplerinden birisi olan Tesla’nın sahibi Elon Musk’a bir göndermede bulundu.

Twitter'a katılışını kutlayan Volkswagen CEO'su, Volkswagen’in piyasadaki başarısından bahsederek Tesla'yı geride bıraktıklarını vurguladı.

"Avrupa'da yarışı biz kazandık''

Diess, Elon Musk'ı etiketlediği mesajında, Volkswagen'in elektrikli araçlarının başarısına vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba Twitter! Buraya Volkswagen Group ile ilgili etki yaratmak için geldim. Elon Musk, elbette senden de pazar payları hakkında bilgi alabileceğimi düşünüyorum. Sonuçta ID.3 ve e-tron'umuz Avrupa pazarındaki ilk yarışı kazandı. Üretken sohbetlerimizi dört gözle bekliyorum."

Geçtiğimiz yıl Almanya'yı ziyaret eden Elon Musk, Volkswagen’in ilk ana akım elektrikli otomobili ID.3'ü test etmiş ve hayran kaldığını açıklamıştı.

Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess ise Tesla'nın çok güçlü bir rakip olduğunu her defasında dile getiriyor.