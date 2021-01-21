Kayserispor, Melih Okutan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan'ı kadrosuna kattı.

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Kayserispor, Boluspor forması giyen genç milli kanat oyuncusu Melih Okutan'ı transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.