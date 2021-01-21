BIST 1.577
DOLAR 7,37
EURO 8,97
ALTIN 443,82
HABER /  SPOR

Kayserispor, Melih Okutan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan'ı kadrosuna kattı.

Abone ol

Kayserispor, Boluspor forması giyen genç milli kanat oyuncusu Melih Okutan'ı transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi. 

Açıklamada, "Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
FIFA'dan 'Avrupa Süper Ligi' için sert tepki
Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü! Masada kritik konular vardı
Fatih'te pes dedirten 'tantanacılık' yöntemi: 10 bin dolarını çaldılar
Yapı Kredi banka çalışma saatleri 2021 değişti açılış saati
TBMM Başkanı Şentop'tan mutabakat açıklaması: Hepimizin bir hedefte birleşmesi lazım
Şanlıurfa'da aracın farından çıkanlar şok etti! Canlı halde çıkarıldı
Banka çalışma saatleri Halkbank 2021 kaça kadar açık?
Ankara'nın en yaşlı iki kadını koronavirüs aşısını evlerinde oldu
İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 25 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da o haberi alınca dünyası başına yıkıldı! Kalp krizi geçirip öldü
Yorumlar