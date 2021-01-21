Kayserispor, Melih Okutan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan'ı kadrosuna kattı.Abone ol
Kayserispor, Boluspor forması giyen genç milli kanat oyuncusu Melih Okutan'ı transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
🟨🟥 Hoş Geldin Melih Okutan— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) January 21, 2021
✍️ Kulübümüz, genç milli kanat oyuncusu Melih Okutan ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır.
Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/VknjEZnQJg