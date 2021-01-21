Garanti bankası çalışma saatleri değişti yeni banka saati

Bankaların mesai saatleri yine değişti! Covid-19 salgınının bulaş hızını düşürmek niyetiyle çalışma saatlerini azaltan bankalardan bazıları normal çalışma saatlerine geri döndüğünü açıkladı. İşte Garanti Bankası 2021 yeni çalışma saatleri, kaçta açılıyor ne zaman kapanıyor?

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Koronavirüs vakalarının azalmasının ardından bazı bankalar yeniden çalışma saatleri değiştirdi ve normal çalışma saatlerine döndü. Peki, hangi banka kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte 21 Ocak 2021 banka çalışma saatleri

Pek çok banka, yeni çalışma saatlerini müşterilerine duyurdu. Akbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde hafta içi 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz"

Denizbank tarafından 14 Ocak Perşembe günü müşteriklere gönderilen mesajda:

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.



QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Musterimiz, Turkiye genelinde subelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyla hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasinda hizmet vermeye baslayacaktir"

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"

ING Bank, 12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajda

"Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

Türkiye İş Bankası tarafından 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle:

"Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."

TEB Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Musterimiz, Subelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta ici her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet verecektir. Bankacilik islemlerinizi hizlica yapabilmek icin oncelikli olarak CEPTETEB Internet Subesi ve mobil bankacilik uygulamamizdan faydalanabilirsiniz."



Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde hafta içi 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

Halkbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."