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Fatih'te pes dedirten 'tantanacılık' yöntemi: 10 bin dolarını çaldılar

Demirören Haber Ajansı

FATİH'te sözde kavga edermiş gibi yaparak aralarına aldıkları kişinin 10 bin dolarını 'tantanacılık' yöntemiyle çalan şahıslar yakalandı. 8 şahıs gözaltına alınırken daha önce de aynı yöntemle 500 bin TL'lik hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

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Olay, Fatih Gençtürk Caddesinde iki ay önce yaşandı. İddiaya göre döviz bürosundan ve bankadan çıkan kişileri hedef alan şüpheliler, cüzdanında 10 bin dolar bulunan Mehmet Paşaoğlu (52), evine doğru yürüdüğü esnada, birbirleriyle kavga etmeye başladı. Yanındaki kavgayı ayırmak için müdahale eden Paşaoğlu, birisinin elini cebine attığını farketti. Şüphelilerin bir anda kaçmaya başlamasıyla Paşaoğlu, hırsızlığı anlayıp bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kaçan şüphelilerden birisini yakaladı.

10 bin doları çalınan Mehmet Paşaoğlu,  Asayiş Şube Müdürlüğü önünde yaşananları anlatırken, ‘’Birkaç kişi sağdan soldan kavga etmiş gibi geldi. Ben ortada kaldım. O anda hissettim, biri sol cebime elini vurdu. Arkama baktığımda iki kişiydiler. Hemen anladım bağırmaya başladım. Sağ olsun vatandaşlardan bazıları birini yakaladılar’’ dedi.

 

17 olayda 500 bin TL'lik vurgun!                                                                            Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin yaptıkları çalışma sonucunda, şüphelilerin daha öncede ‘tantanacılık’ yöntemi ile 17 olayda 500 bin TL hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları eş zamanlı operasyon ile 6 şüpheli İstanbul’da 2 şüpheli de Diyarbakır’da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin gözlerine kestirdikleri vatandaşların yanına giderek kavga ediyormuş gibi yapmaları ve hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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