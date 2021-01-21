Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü! Masada kritik konular vardı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020'nin Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri açısından sorunlu bir yıl olduğunu belirterek "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli." açıklaması yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir görüşme gerçekleştirdi. Vize serbestisi ve Gümrük Birliği konularının ele alındığının öğrenildiği görüşme sonrası iki isim ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılmasını istiyoruz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası "Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vize serbestisi ve Gümrük Birliği

Borrell'e 'değerli dostum' diye seslenen Çavuşoğlu, Brüksel'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Borrell'in daveti üzerine burada olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bugün ve yarın çok yoğun bir programı olacağını söyledi. 2020'nin Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri açısından sorunlu bir yıl olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Aralık zirvesi daha pozitif bir yaratmak için olumlu bir gelişme oldu" dedi.

Çavuşoğlu, her iki tarafın da diyaloğun yeniden başlatılması görüşünde olduğunu vurgulayarak "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli. Türkiye AB ilişkileri bölgemizde devam eden sorunlara ortak çözüm bulmak konusunda da önemli" diye konuştu.

Çavuşoğlu, gerçekleştireceği görüşmelerle ilgili de şu bilgileri verdi: Ayrıca Doğu Akdeniz’de çok detaylı bir konferans önerimiz olmuştu. Yine bunları da görüşeceğiz. Diğer taraftan vize serbestisiyle ilgili olarak atabileceğimiz adımları da değerlendireceğiz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantılarda beklentilerimizi muhataplarımıza aktaracağız. Tüm bu toplantıların olumlu geçmesini temenni ediyorum.

Borrel de Türkiye-Yunanistan görüşmelerine gönderme yaparak "Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılmasını istiyoruz. İki taraftaki atmosferde de gelişme görüyoruz. Türkiye ile Yunanistan'ın yeniden görüşmelere başlaması iyi bir adım" dedi.