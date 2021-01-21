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HABER /  DÜNYA

İspanya'da hayvan hakları savunucusu soyunup çıplak protestoda bulundu

İSPANYA'nın Barselona kentinde, kürk ve deri kullanımı için hayvanların öldürülmesine tepki gösteren aktivist protestoda bulundu.

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İspanya, hayvan haklarıyla ilgili protestoya sahne oldu. Barselona kentinde düzenlenen tek kişilik protestoda, çıplak bir aktivist, hayvan haklarının gözetilmesini istedi.

Kürk ve deri tepkisi
Aktivist, Sant Jaume Meydanı'nda kürkün üzerine oturarak, elinde "Kürk çiftliklerini kapatın" yazılı pankart tuttu.

Gazetecilerin objektiflerine yansıyan aktivist, hayvanların kürk ve deri elde etme amaçlı öldürülmesine karşı olduğunu dile getirdi.

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