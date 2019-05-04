Beşiktaş'la Galatasaray Charles Kabore için kapışıyor

Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig’deki derbi haricinde Krasnodar’la mukavelesi bitecek olan Charles Kabore için de karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de yarın akşam Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray ve Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

Türkiye'nin 2 dev takımı, Krasnodar'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Burkina Faso'lu oyuncu için harekete geçti. Birçok teklif alan Kabore’nin yeni sezonda Türkiye’ye gelebileceği öne sürüldü.

Akşam'da yer alan habere göre; Kabore’nin sezon bitiminde gelen tekliflere göre karar vereceği fakat 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni adresinin Türkiye olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.