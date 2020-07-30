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Beşiktaş’ın yeni transferi N'Sakala takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Alanyasporlu yıldız futbolcu N'Sakala, arkadaşlarına Trabzonspor ile final oynayacakları maçın öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı.Abone ol
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala son maçı öncesi takım arkadaşlarına veda etti.
"Beni özleyecek misiniz?"
Ayrılığı sosyal medyadan duyuran N'Sakala, video paylaşarak takım arkadaşlarına 'Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?' diye tek tek sordu.
Siyah-beyazlıların, transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.