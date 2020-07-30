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Bugün kargolar çalışıyor mu kargo dağıtımı kaça kadar olacak?

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Müslüman aleminin dini bayramlarınan olan kurban bayramı yarın başlıyor. Bugün ise bayram arefesi idrak edilecek. Birçok vatandaş ise bugün yani arefe günü kargolar açık mı, saat kaça kadar kargolar açık araştırması yapıyor.

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Kurban bayramı için geri sayım başladı, dini bayramlarımızdan olan kurban bayramı 31 Temmuz cuma yani yarın başlıyor. Bugün ise bayram arefesi. kargo işlemleri olan birçok vatandaş ise bugün öğleden sonra kargolar açık mı, kargolar kaça kadar açık araştırması yapıyor. Kurban bayramı tatili bugün saat 13.00'ten başlıyor. Dolayısı ile öğleden sonra kargo işlemleri yapılmayacak. Kargoda işi olan vatandaşlar işlemlerini 4 Ağustos salı günü yapabilecek.  

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kumu kuruluşları yarın (Arefe günü) yarım gün hizmet verecek.

ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

Arefe Günün’de eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak. Kargoların ise gün boyu çalışması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 2020 Kurban Bayramı tatili Arefe günü ile beraber 4.5 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020 
30 Temmuz Perşembe : Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)

31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü tatildir.

1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 1. günü tatildir.

2 Ağustos Pazar : Bayramın 2. günü tatildir.

3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü tatildir.

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