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Bursa'da vicdansızlar 3 günlük bebeği ölüme terk etti

İhlas Haber Ajansı
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BURSA'da 3 günlük bebek kamyonet kasasına bırakıldı. Ağlama sesini bir kadının duyup bildirmesiyle olaya sağlık ekipleri müdahale etti. Hastanede bakıma alınan çocuğun sağlık durumu iyi. Polis şimdi merhametsiz aileyi arıyor.

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Olay gece yarısı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen bir kadın, park halindeki kamyonetin kasasından bebek ağlama sesi geldiğini fark etti. Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ağlama sesinin geldiği kamyonun kasasının brandasını kaldırdıklarında battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü.

Yapılan inceleme sonrası 16 AHE 438 plakalı kamyonetin kasasından bebeği alan ekipler sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri 3 günlük olduğu tespit edilen erkek bebeği İznik Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin altı değiştirildi, mama verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek kuvöze konularak Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri bebeğin bulunduğu bölgede geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeğin ailesini bulmak için tahkikat başlatıldı.

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