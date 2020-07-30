Dip dalga paniği yaşanıyor! Uzmanlar ekim ayına dikkat çekti!

Hürriyet başyazarı Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar ve hesapların ülkemizde şu anda en az 200 bin virüs taşıyıcısı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Müftüoğlu, muhtemel dip dalganın önlenebilmesi için kritik uyarılar yaptı.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayıları henüz 900'ün altına düşmedi. Hürriyet başyazarı Osman Müftüoğlu da konuştuğu her uzmanın bu açıklanan rakamlardan yola çıkarak muhtemel bir dip dalga için ekim ayını işaret ettiğini söyledi.

Dip dalganın önlenmesi için ilk yapılması gerekenin toplu kutlamalardan kaçınmak olduğunun altını çizen Osman Hoca, "Yapacağımız şey net ve açık, bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Keyfini, neşesini, huzurunu yüreklerimizde hissedeceğiz. Ama yapabileceğimiz bazı basit yanlışların bile bir dip dalga tetikçisi olabileceğini unutmayacağız." dedi.

Bilinen önlemleri bayramda da daima gündemde tutmak gerektiğinin altını çizen Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı:

Filyasyon çalışmalarına bakılırsa son 1 aydaki vakaların önemli bir kısmının düğünler, cenazeler, asker uğurlamaları, akşam eğlenceleri, yani “toplu etkinlik” oluşturuyor. Vaka sayıları hep bu toplu etkinlikler ile zıplamış. Yapmamız gereken içine düştüğümüz “boş vermişlik” ve “bıkkınlık” duygularından bir an önce sıyrılmak, önümüzdeki 4-5 haftayı yine tıpkı nisan-mayıs aylarında olduğu gibi güçlü bir uyum ve dikkat içinde tamamlamaktan ibarettir.

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