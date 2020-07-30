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MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/46T2CZZrx6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2020