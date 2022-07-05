BIST 2.405
DOLAR 16,98
EURO 17,49
ALTIN 984,61
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Avusturya'daki Bad Haring bölgesinde yapacağı kampa katılacak oyuncu kadrosu açıklandı. Rachid Ghezzal ve Kevin Nkoudou ile yeni transfer Romain Saiss'in kampa yarın katılacağı bildirildi.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampa götürülecek 31 kişilik kadro şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef De Souza, Gedson Fernandes, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy.

Açıklamada, Rachid Ghezzal ve Kevin Nkoudou ile yeni transfer Romain Saiss'in kampa yarın katılacağı belirtildi.

Bugün Avusturya'ya hareket edecek takım, Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihlerinde ilk kampını gerçekleştirecek. Siyah- beyazlı ekip, 20-27 Temmuz tarihlerinde ise, İspanya'nın Alicante şehrinde hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Anaokulu kayıt yaşı 2022 tablosu kaç aylıklar anaokuluna kayıt yaptırabilir?
Anaokulu kayıt yaşı 2022 tablosu kaç aylıklar anaokuluna kayıt yaptırabilir?
CHP’li Eren Erdem’in mazot haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı çiftçi denilmişti kimliği belli oldu
CHP’li Eren Erdem’in mazot haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı çiftçi denilmişti kimliği belli oldu
Beşiktaş, Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı
Zeki Çelik resmen Roma'ya 4 yıllık imzayı attı
Zeki Çelik resmen Roma'ya 4 yıllık imzayı attı
Anasınıfı kayıt evrakları 2022 neler lazım tam kesin kayıt listesi
Anasınıfı kayıt evrakları 2022 neler lazım tam kesin kayıt listesi
Beykoz'daki orman yangını! Sebebi belli oldu, gözaltına alındı
Beykoz'daki orman yangını! Sebebi belli oldu, gözaltına alındı
Bilgisayar bağımlısıydı imam hatipli Harun LGS şampiyonları arasına girdi
Bilgisayar bağımlısıydı imam hatipli Harun LGS şampiyonları arasına girdi
Lise tercihi yapma ekranı, nereden yapılır? 2022 LGS tercih yapma ekranı TC ile giriş
Lise tercihi yapma ekranı, nereden yapılır? 2022 LGS tercih yapma ekranı TC ile giriş
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması! "En belirgin katkı..."
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması! "En belirgin katkı..."