BIST 2.405
DOLAR 16,98
EURO 17,49
ALTIN 984,61
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ünitesinin reaktör tabanının yapımına yönelik ham boruyu açma operasyonu gerçekleştirildi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümünün parçası AEM -Technology'nin Volgodonsk şubesinde gerçekleştirilen açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor.

Söz konusu operasyon, ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütüldü. Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan, 2,5 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik, fırında yaklaşık 2 saat boyunca 800 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu. Ardından fırının derecesi bin 40 dereceye kadar yükseltilerek dövme çelik 4 saat daha ısıda bırakıldı ve vinç yardımıyla pres makinesine gönderildi. Sonrasında ham parça, 10 bin ton baskıyla iki kalıp kullanılarak açıldı. Parça, ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderildi.

Açıklamaya göre, açma işleminin ikinci aşamasında, baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti ve parça tamamen kare şeklinde bir levhaya dönüştürüldü. Nükleer reaktörün tabanı ise levhadan daire kesilerek oluşturulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeki Çelik resmen Roma'ya 4 yıllık imzayı attı
Zeki Çelik resmen Roma'ya 4 yıllık imzayı attı
Anasınıfı kayıt evrakları 2022 neler lazım tam kesin kayıt listesi
Anasınıfı kayıt evrakları 2022 neler lazım tam kesin kayıt listesi
Bilgisayar bağımlısıydı imam hatipli Harun LGS şampiyonları arasına girdi
Bilgisayar bağımlısıydı imam hatipli Harun LGS şampiyonları arasına girdi
Lise tercihi yapma ekranı, nereden yapılır? 2022 LGS tercih yapma ekranı TC ile giriş
Lise tercihi yapma ekranı, nereden yapılır? 2022 LGS tercih yapma ekranı TC ile giriş
Çayın tadı iyice kaçtı! Çay fiyatlarına iki ayda ücüncü kez zam geldi
Çayın tadı iyice kaçtı! Çay fiyatlarına iki ayda ücüncü kez zam geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı
Seyyanen Zam memur maaşlarına yapılacak mı Seyyanem zam ne zaman yapılı?
Seyyanen Zam memur maaşlarına yapılacak mı Seyyanem zam ne zaman yapılı?
Fenerbahçe'de 3 isim gözden çıkarıldı Samatta gelişmesi
Fenerbahçe'de 3 isim gözden çıkarıldı Samatta gelişmesi
Pençe Kilit şehidi Enes Özgül’ün vasiyeti yürek yaktı! 'Şehit olursam bu fotoğrafımla...'
Pençe Kilit şehidi Enes Özgül’ün vasiyeti yürek yaktı! 'Şehit olursam bu fotoğrafımla...'
Kerem Fırtına evli mi eşi ve çocukları var mı? Kerem Fırtına anne ve babası kimdir?
Kerem Fırtına evli mi eşi ve çocukları var mı? Kerem Fırtına anne ve babası kimdir?