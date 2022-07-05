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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temel öncelik olarak gördükleri enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Nebati, paylaşımında, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Nebati'nin paylaşımında enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlara ilişkin infografik de yer aldı. Bunu göre, atılan 11 adım şöyle sıralandı:

- Bu yıl 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi

- Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.

- Yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 olarak belirlendi.

- Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

- Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

- Arsa ve arazi teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

- İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletildi.

- Bu yılın ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 sübvanse edildi.

- Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde yüzde 25'le sınırlandırıldı.

- Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerinde dış ticaret tedbirleri devreye alındı.

- Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere bu yıl 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi.

- Enflasyonla mücadele timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam ediliyor.

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