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Antalya'da yabancıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da yabancıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

KIRKLARERLİ'nin ardından bir kaza haberi de Antalya'dan geldi. Akseki ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü yabancı uyruklu, 9 kişi yaralandı.

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Rıza Tekçe'nin idaresindeki 34 FDP 129 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolunda Mehmet Kamay yönetimindeki 07 S 5056 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü Kamay, yolcular İlhami Geçit, Rus uyruklu Viktoria Borisenko, Natalia Shlapakova, Ekatererina Dormidontova ile otomobil sürücüsü Tekçe, Pena Ada, Sibel ve Cengizhan Tekçe yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir ve Akseki devlet hastanelerine kaldırıldı.

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