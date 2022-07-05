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İtalya'da tarihi kuraklık! Olağanüstü hal ilan edildi

İtalya'da tarihi kuraklık! Olağanüstü hal ilan edildi

İTALYA'da tarihi kuraklık yaşanıyor. Son 70 yılın en kötü kuraklığının ortasında Po Nehri'ni çevreleyen beş kuzey bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

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İtalya'da Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardiya, Piedmont ve Veneto'da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi.

Bölgelere, su kıtlığıyla mücadele için 36,5 milyon euro acil durum fonu verilecek.

Tarım birliği Coldiretti'ye göre kuraklık İtalya'nın tarımsal üretiminin yüzde 30'undan fazlasını tehdit ediyor.

Bazı belediyeler şimdiden su seferberliği açıkladı.

Alışılmadık derecede sıcak hava, kış ve ilkbahar boyunca düşük yağış, kuzey İtalya'da su kıtlığını artırdı.

İtalyan hükümeti, "Olağanüstü hal, mevcut durumu olağanüstü araç ve yetkilerle yönetmeyi amaçlıyor" dedi.

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