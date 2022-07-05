6'lı Masa'dan 3 soruluk anket: Liderler, partiler ve şehrin önde gelenleri! 'Abdullah Gül değil'

Muhalefetin kurduğu 6'lı Masa, cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi ancak milletvekili listelerini hazırlamak için şehir şehir anket yaptırmaya başladı. Ankette vatandaşa 3 soru soruluyor. 6'lı Masa'dan sürpriz bir isim aday çıkar mı?" sorusuna "olabilir" deniliyor ama "Sürpriz Abdullah Gül olmaz" şartı koşuluyor...

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023'te yapılması planan seçimler için sınavlar ve Kurban Bayramı nedeniyle 14 Mayıs'ın üzerinde durulduğunu hatırlatarak, 6'lı masanın illerde anket çalışmaları yaptığını yazdı. İşte Abdülkadir Selvi'nin yazısından dikkat çeken satır başları...

- 6’lı masadan illerde anket çalışmalarına başlandığı yönünde haberler alıyorum. Bu 6’lı masanın ortak anket yaptırması şeklinde olmayabilir. 6’lı masa içinde bazı partilerin çalışması olarak görünüyor. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek ve ittifak kararını alabilmek için partilerin anket yaptırması kadar normal bir şey yok.

Ankette üç soru sorulduğu ifade ediliyor.

1- Liderler.

2- Siyasi partiler.

3- O şehirde önde gelen isimler.

- Yani milletvekili listesine konulduğunda oy getirebilecek kişiler. Bu anket ne için yapılıyor? İttifak kurulur, ortak liste ile girilirse o ilde ittifak içinde hangi parti ağırlıktaysa ya da hangi liderin ismi ön plana çıkıyorsa, ankete katılanlar kimin aday gösterilmesini istiyorsa onu belirlemek."