Ekrem İmamoğlu 'eski kafa' işler yapıyor! Financial Times’a konuşmak eskiden ön açardı, şimdi kapatıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Financial Times'e konuştu ve "Erdoğan 2023'te kazanırsa görevden alınabilirim; seçim iptal eden zihniyet her şeyi yapar" dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Eskiden Financial Times’ın ilgi gösterdiği Türk siyasetçinin önü açık sayılırdı, şimdi ise azıcık kuşkuyla karşılanıyor" uyarısı yaptı.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Financial Times'a yaptığı açıklamaları ve "Erdoğan 2023'te kazanırsa görevden alınabilirim; seçim iptal eden zihniyet her şeyi yapar" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

"Finansal Times’a konuşmak... Eskiden nasıl karşılanırdı? Şimdi nasıl karşılanıyor?" diye soran Hakan, şöyle devam etti:

"İmamoğlu’nun Financial Times’a söylediklerinden tamamen bağımsız olarak bir cevap çıkardım.

Eskiden Türkiye’de Financial Times’a konuşmak, konuşana bir prestij sağlardı. Şimdi ise prestij kaybettiriyor.

Eskiden Financial Times, Türkiye ile ilgili bir harf yazsa bizim gazetelerimiz manşet yapardı. Şimdi ise dönüp bakan yok.

Eskiden Türkiye’de siyasi ikbalin yolu Financial Times’tan geçerdi. Şimdi ise siyasi basiretsizliğin yolu Financial Times’tan geçiyor.

Eskiden Financial Times’ın ilgi gösterdiği Türk siyasetçinin önü açık sayılırdı. Şimdi ise azıcık kuşkuyla karşılanıyor."