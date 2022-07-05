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Kaybolan inekleri aramaya çıkan 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Kaybolan inekleri aramaya çıkan 2 kız kardeş hayatını kaybetti

ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde kaybolan inekleri aramaya çıkan Ayşegül Üzüm (16) ile Şeymanur Üzüm (12) freni boşalan ve yan yatan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kız kardeşlerin kaybolan inekleri bulmak için yanına aldıkları 4 yaşındaki kardeşini ise traktörden son anda attıkları öğrenildi.

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Olay Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Selametli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürüden ayrılan inekleri Ayşegül ile Şeymanur Üzüm 4 yaşındaki küçük kardeşini de traktöre bindirerek arayamaya koyuldu. Arama yaptıkları esnada traktörün freni boşaldı.

Traktörün freninin boşaldığını anlayan Ayşegül ile Şeymanur Üzüm yanlarında bulunan 4 yaşındaki kardeşini traktörden son anda attı. Devrilen traktörün altında kalan Ayşegül ve Şeymanur Üzüm kardeşler ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız kardeşlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kazada ağır yaralanan Ayşegül ve Şeymanur Üzüm yaşamını yitirdi.

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