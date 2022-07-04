Kur'an yakan İslam karşıtlarının içinde olduğu araç takla attı

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian üyelerinin Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönerken karıştıkları kazada araçları takla attı.

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Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Oslo'da bulunan Mortensrud Camisi yakınında polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakan ve sonrasında zırhlı araçları ile yola çıkan Sian grubunun aracına bir otomobil yandan çarptı. Kazada aşırı sağcı grubun aracı takla attı. Kazaya karışan diğer araçtaki iki Müslüman kadın cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Kazada Sian lideri Lars Thorsen dahil araçtaki 6 kişi hafif yaralandı.

Thorsen'in Mortensrud Camisi yakınında Kur'an-ı Kerim yakmasına müdahale eden söz konusu kadınların kutsal kitabı Thorsen'in elinden alıp söndürdükleri belirtildi.