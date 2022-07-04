Türkiye'nin iadesini istediği Amineh Kakabaveh, İsveç'te kriz çıkardı

Terör örgütü PKK/YPG'yle ilişkisi bilinen İsveçli vekil Amineh Kakabaveh, Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

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Terör örgütleriyle yakınlığıyla bilinen ve Türkiye'nin iadesini istediği isimlerden olan İsveçli siyasetçi Amineh Kakabaveh, Ankara karşıtı açıklamalarına devam ederken, İsveç'te de siyasi krize neden oldu.

"Anayasaya aykırı hareket ediyorsunuz"

Kakabaveh, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında varılan anlaşma gereği silah ambargosunun kaldırılması ve suçluların iadesi konusunda hükümete yüklendi. Terör örgütleriyle içli dışlı ilişkileriyle de tanınan Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi suçlayarak; hükümetin anayasaya aykırı hareket ettiğini öne sürdü. Hükümetin yetkilerini ihlal edip etmediğini ve anayasaya aykırı hareket edip etmediğini araştırmasını istedi:

"Bireysel iade davalarının İsveç hükümeti tarafından; Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunu serbest bırakmaya ikna etmek için kullanılması son derece ciddi bir konudur. Bu, yargının bağımsızlığına ilişkin anayasanın 11. Kısmının 3. Kısmına tamamen aykırıdır."

"Türkiye ile anlaşma yapılması şoke edici"

Kakabaveh'in sözleri İsveç'te gündem olurken, hükümetin konuyla ilgili vereceği tepki de merak konusu oldu.

Kakabaveh, daha önce Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın ortak mutabakata imza atmasını "kara bir gün" olarak nitelendirmişti. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşmaya varmasını "şoke edici" olarak nitelendiren Kakabaveh, Başbakan'ın partisi Sosyal Demokratları Erdoğan'a boyun eğmekle suçlamıştı.

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye verdiği taahütler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında yapılan 4'lü zirve sonrasında, bu ülkeler arasında memorandum imzalandı. Terör örgütü PKK/YPG'ye desteği nedeniyle İsveç ve Finlandiya'ya tepki gösteren Türkiye, 4'lü görüşmeden istediğini aldı. İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütler şunlar:

* PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.

* Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.

* PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

* Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

* İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

* Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

* Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

* PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

* Türkiye’ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

* Finlandiya ve İsveç’in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

* Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.