Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri ve maç takvimi

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekim heyecanı yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek kura çekimi sonrası takımların maç takvimi ve derbi tarihleri belli oldu.

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Süper Lig'de fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katıldı.

Süper Lig'de ilk hafta maçları

Antalyaspor - Galatasaray

Karagümrük - Alanyaspor

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

Giresunspor - Adana Demirspor

Sivasspor - Gaziantep FK

Beşiktaş - Kayserispor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

İstanbulspor - Trabzonspor

*Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını Hatayspor BAY geçecek.

Derbi haftaları

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un birbirleriyle ligin ilk yarısında oynayacakları maçların haftaları belli oldu.

- 4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray (SEZONUN İLK DERBİSİ)

- 8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

- 10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

- 13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

- 15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

- 18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

- 23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

- 27. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

- 29. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

- 32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

- 34. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

- 37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

Süper Lig 2022-2023 sezonunda hangi takımlar olacak?

Süper Lig'in 2022-2023 yeni sezonunda 19 takım mücadele edecek.

1. Lig'de 2021-2022 sezonununda ilk üç sırayı alarak üst lige çıkan Ümraniyespor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü 2022-2023 sezonunu Süper Lig'de mücadele edecek.

İşte Süper Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar;

Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor

Süper Lig 2022-2023 futbol sezonu ne zaman başlayacak?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Süper lig 2022-2023 yeni sezonu hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.

Süper lig 2022-2023 yeni sezonunda futbol transfer sezonu ne zaman bitecek?

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.