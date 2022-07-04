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Bakan Koca tepki göstermişti: O sürücülere para cezası uygulandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa yolu üzerinde seyir halindeki ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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Emniyetten yapılan açıklamada, Esenboğa yolu üzerinde, 2 Temmuz'da 5 araç sürücüsünün ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Tespit edilen sürücülere, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol vermeyen sürücülere tepki göstermişti

Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol vermeyen sürücülere tepki göstermişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere ilişkin görüntüleri paylaşmış, acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

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