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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu Anasınıfı ilkokul ve ortaokul kayıtları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu Anasınıfı ilkokul ve ortaokul kayıtları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılında anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı.

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2022-2023 eğitim öğretim yılında anasınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı. Bu çerçevede bakanlık tarafından 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-Kayıt işlemi gerçekleştirildi. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.

5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-Kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmalarına yönelik bilgi verildi.
Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-Devlet Kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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