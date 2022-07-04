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Rusya'dan Türkiye'nin gemilerine el koyduğu haberine açıklama

Rusya'dan Türkiye'nin gemilerine el koyduğu haberine açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılı yüklü olduğu ileri sürülen bir Rus gemisine, Türkiye’nin gümrük yetkilileri tarafından el konulduğuna ilişkin bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

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Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasly Bodnar'ın Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna'nın 'çalıntı' olduğunu öne sürdü tahıl yüklü Rus bandıralı gemiye el koyduğunu söylemesine Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılı yüklü olduğu ileri sürülen bir Rus gemisine, Türkiye’nin gümrük yetkilileri tarafından el konulduğuna ilişkin bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

Reuters’in aktardığı habere göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Rusya’dan 16 bakana daha yaptırım uygulama ve Rus altınının ithalatını yasaklama niyetinde olduğunu söyledi.

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, LHC güçlerinin cumhuriyetin idari sınırlarına ulaşmasını yeni bir Zafer Günü olarak tanımladı ve 3 Temmuz gününün cumhuriyet takvimine kırmızı ile geçirileceğini belirtti.

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