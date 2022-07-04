Pençe Kilit operasyonununda 1 asker şehit düştü! Serhat Bal'ın acı haberi Düzce'ye ateş düşürdü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gelen son dakika haberi Düzce'ye ateş düşürdü. 04 Temmuz 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu.

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serhat Bal şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Evin en küçüğüydü

Şehidin Gölyaka ilçesi Bakacak köyündeki evine gelen askeri yetkililer, baba Ahmet ve anne Hamide Bal'a acı haberi ulaştırdı. Ailenin evine ve bulundukları sokağa Türk bayrağı asıldı.

Vali Cevdet Atay da aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Bekar olan 29 yaşındaki Bal'ın, üç kardeşten en küçüğü olduğu öğrenildi.

1 ay önce izne gelmiş

Serhat Bal'ın, yaklaşık 1 ay önce Şırnak'ta görev yaptığı sırada Düzce'deki baba ocağına geldiği, aile bireyleriyle hasret giderdiği, daha sonra Pençe-Kilit Harekatı'na katıldığı öğrenildi.

Şehit Bal'ın naaşının, yarın Gölyaka Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.