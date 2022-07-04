Düğün davetiyelerini dağıtıp ortadan kaybolmuştu! Korkunç halde bulundu

TOKAT'ta kızının düğün davetiyelerini dağıttıktan sonra ortadan kaybolan müteahhitten kötü haber geldi. Ailesi tarafından her yerde aranan müteahhit Cemil Yıldıran'an aracıyla uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı.

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde jipiyle dün evinden ayrılan 51 yaşındaki Cemil Yıldıran, Gökal beldesinde kızının düğün davetiyelerini dağıttı. Beldeden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan Yıldıran'ın yakınları, bölgede araştırma yapmaya başladı.

Sabah saatlerinde Düden Gölü yakınlarında müteahhit Cemil Yıldıran'ın aracının yaklaşık 200 metrelik uçurumda bulunduğunu gören yakınları, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldıran'ın cesedi, 3 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 7 çocuk babası olduğu Cemil Yıldıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı