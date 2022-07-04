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Ali Babacan’dan enflasyon tepkisi: Yine maşallah çok hassas tartmışlar

Ali Babacan’dan enflasyon tepkisi: Yine maşallah çok hassas tartmışlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini eleştirerek, “Yine maşallah çok hassas tartmışlar" diyerek tepki gösterdi.

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TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları haziranda aylık yüzde 4.95 artarken yıllık enflasyon yüzde 78.62 oldu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200’e varan gerçek enflasyonu çok çok iyi biliyoruz.”

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