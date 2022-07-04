Çağlar Ökten oğlu Artur kaç yaşında annesi kimdir? Çağlar Ökten ilk eşi

Seda Sayan'ın 7. eşi olan 35 yaşındaki Çağlar Ökten'in oğlu Artur merak konusu oldu. Çağlar Ökten'in Mersin'deki ailesinin yanına giden Seda Sayan kayınvalidesi Hicran Ökten ve Çağlar Ökten'in ilk eşinden olan oğlu Artur ile pozlar verdi. Bu paylaşımların ardından Çağlar Ökten'in ilk eşi, oğlu Artur'un annesi merak edildi.

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MERSİN'e giden Seda Sayan 7. eşi Çağlar Ökten'in ailesini ziyaret etti, kavınvalidesi, kayınpederi ve Çağlar Ökten'in ilk eşinden olan oğlu Artur ile poz verdi. Bu paylaşımların ardından Çağlar Ökten'in özel hayatı ve ilk evliliği yeniden merak konusu oldu. Şarkıcı olan Çağlar Ökten bir kez evlilik yaptı ve bu evlilikten Artur adında bir oğlu oldu. 11 yaşında olan Artur'un annesi, yani Çağlar Ökten'in ilk eşine dair bir bilgi bulunmuyor. Fakat Çağlar Ökten'in sevgilisi Lara Şehiroğlu bir dönem çok konuşulmuştu. Hatta Çağlar Ökten ile Lara Şehiroğlu'nun arasında Seda Sayan'ın girdiği ve ilişkilerini bitirdiği de konuşulan iddialar arasındaydı.

Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturan Seda Sayan, düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederiyle buluştu. Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturan Seda Sayan, düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederiyle buluştu.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisi gibi müzisyen Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında sürpriz bir şekilde evlendi. Taze gelin Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildirmek için mahkemenin yolunu tutmuştu.

Çağlar Ökten kimdir: Çağlar Ökten aslen Mersin, Tarsus'ludur. 1987 doğumlu olan Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.