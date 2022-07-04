İmam hatip maaşı 2022 temmuz zammı yeni kaç para oldu, en düşük maaş kaç lira?

Milyonlarca emekli ve memurun yeni zamlı maaşı bugün, TUİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardında belli oldu. Haziran enflasyonuna göre memur ve emekli zammı yüzde 41,69 zam geldi. Temmuz zammı imam hatip maaşları da etkiledi. Buna göre imam hatip maaşları 7.482 lira oldu.

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Bugün milyonlarca memur ve emekli için büyük gün, TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu ve yeni zamlı memur ve emekli maaşları netleşti. Haziran enflasyonuna göre memur ve emekli zammı yüzde 41,69 zam geldi. Temmuz zammı imam hatip maaşları da etkiledi. Buna göre imam hatip maaşları 7.482 lira oldu.

Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı belli oldu.Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Haziran enflasyonuna göre memur ve emekli zammı yüzde 41,69 oranında olacak. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli maaşı 6 bin liraya çıktı. İşte Temmuz 2022 zamlı memur ve emekli maaşları:

Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı belli oldu. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Haziran enflasyonuna göre memur ve emekli zammı yüzde 41,69 oranında olacak. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli maaşı 6 bin liraya çıktı.

Peki Emekli zammı ve memur maaşına ne kadar zam geldi oran ne? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı kaç lira olacak? 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı kaç liraya yükselecek? İşte hesaplar...

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu

Meclis'te apılan yasa değişikliğiyle birlikte en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

İŞTE 2022 TEMMUZ ZAMMI İLE YENİ MAAŞLAR

65 yaş maaşı, yaşlılık aylığı: 1.538

Evde bakım desteği: 3. 340

Engelli maaşı (yüzde 70) üzeri: 1.842 lira oldu

MEVCUT MAAŞ -ZAMLI MAAŞ

En düşük memur maaşı– 6429-9119 TL

En düşük memur emeklisi – 4289-6083 TL

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL

MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL

PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL

VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL

AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL

ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

MEVCUT MAAŞ-ZAMLI MAAŞ

Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL

Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL

Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL

Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL

İmam-hatip - 5275 – 7482 TL

Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL