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Teknisyen maaşları 2022 temmuz zammı kaç para oldu, yeni zamlı maaş

Teknisyen maaşları 2022 temmuz zammı kaç para oldu, yeni zamlı maaş

Milyonlarca emekli ve memurun yeni zamlı maaşı bugün, TUİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardında belli oldu. Haziran enflasyonuna göre memur ve emekli zammı yüzde 41,69 zam geldi. Temmuz zammı teknisyen maaşları da etkiledi. Buna göre teknisyen maaşları 10.116 lira oldu.

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Bugün milyonlarca memur ve emekli için büyük gün, TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu ve yeni zamlı memur ve emekli maaşları netleşti. Haziran enflasyonuna göre memur ve emekli zammı yüzde 41,69 zam geldi. Temmuz zammı teknisyen maaşları da etkiledi. Buna göre teknisyen maaşları 10.116 lira oldu.

Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı belli oldu.Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Haziran enflasyonuna göre memur ve emekli zammı yüzde 41,69 oranında olacak. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli maaşı 6 bin liraya çıktı. İşte Temmuz 2022 zamlı memur ve emekli maaşları:

Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı  belli oldu. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Haziran enflasyonuna göre memur ve emekli zammı yüzde 41,69 oranında olacak. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli maaşı 6 bin liraya çıktı. 
Peki Emekli zammı ve memur maaşına ne kadar zam geldi oran ne? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı kaç lira olacak? 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı kaç liraya yükselecek? İşte hesaplar...

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu
Meclis'te apılan yasa değişikliğiyle birlikte en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

İŞTE 2022 TEMMUZ ZAMMI İLE YENİ MAAŞLAR

65 yaş maaşı, yaşlılık aylığı: 1.538

Evde bakım desteği: 3. 340

Engelli maaşı (yüzde 70) üzeri: 1.842 lira oldu

MEVCUT MAAŞ -ZAMLI MAAŞ

En düşük memur maaşı– 6429-9119 TL
En düşük memur emeklisi – 4289-6083 TL
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL
POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL
MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL
PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL
VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL
AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL

ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
MEVCUT MAAŞ-ZAMLI MAAŞ

Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL
Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL
Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL
Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL
İmam-hatip - 5275 – 7482 TL
Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL

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