Fiyatlar cep yakıyor! Otobüs biletlerinde taksit dönemi

Çeşitli nedenlerden dolayı bilet fiyatlarına zam yapan otobüs firmalarının bazıları ödeme yöntemlerini kolaylaştıracak adımlar atıyor.

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Mesafeyle doğru orantılı artan bilet fiyatları, 500 liraya kadar yükselebiliyor. Bu meblağı ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için taksitlendirme sistemi gündemde. Henüz çok yeni olan sistemi bazı firmalar müşterilerinin hizmetine sundu. Anlaşmalı bankalarla firmanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemeler bazı vatandaşlarca olumlu karşılanarak talep gördü.

Taksitli bilet satışı konusunda görüş bildiren öğrenci Hasip Demirhindi, ailesinden aldığı destek ile hayatını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Taksitli bilet satışı işe yarayabilir ama sonuçta bu da bir çözüm değil. Ailemizden aldığımız destek ile geçiniyoruz. O yüzden maddi olarak kalıcı çözüm değil. Hatta bazı firmalar son zamlardan sonra gidiş-dönüş bileti kesmemeye başlamış. Çünkü fiyatlar sürekli değişiyor, o yüzen kalıcı bir çözüm olacağını sanmıyorum.

Ben Kırşehir’e gidiyorum biletimi 230 liraya aldım taksitli bilet alımı imkânını bu fiyat için kullanmazdım. Benim için çok faydalı olacağını sanmıyorum. Daha yüksek bir meblağ olsaydı kullanabilirdim. Talep görebilir, çünkü şuanda içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar iyi değil Daha uzun yola gidecek arkadaşalar daha pahalı oluyor. Onlar bundan yararlanabilir” diye konuştu.