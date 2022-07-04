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Haziran'da fiyatı en fazla artan ve en çok düşen bakın ne oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Haziran'da fiyatı en fazla artan ve en çok düşen bakın ne oldu

Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,85 ile sebzede görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, şehir gazı ve doğal gazdaki fiyat artışını yüzde 21,88 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 19,49 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri, yüzde 15,22 ile taze süt izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,01 ile elektrik, yüzde 13,8 ile demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 13,13 ile meyve ve sebze suları, yüzde 12,46 ile tereyağı, yüzde 12,41 peynir ve yüzde 10,8 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,85 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 4,18 ile yumurta ve ilgili ürünler, yüzde 3,02 ile taze meyveler, yüzde 2,85 ile kümes hayvanları eti, yüzde 1,61 ile çocuk giyim takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

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