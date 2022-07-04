Hilal Kaplan: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ı erken seçime götürüyor

Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleriyle Yunanistan'ı erken seçime götürdüğünü savundu.

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Türkiye Yunanistan arasındaki son gelişmeleri analiz ettiği yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hamleleriyle Yunanistan'ı erken seçime götürdüğünü savundu.

Kaplan, 'diplomatik zafer' olarak nitelendirdiği İsveç ve Finlandiya ile NATO Zirvesi'nde yapılan üçlü mutabakatın Yunanistan'ı 'salladığını' öne sürdü. Kaplan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 konusunda yeşil ışık yapmasının da 'Yunanistan'ı boşa düşürdüğünü' söyledi.

Kaplan, Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" sözlerini de hatırlattı ve yazısına şu şekilde devam etti:

"Yunan basınında Erdoğan'ın hamleleri sebebiyle arka arkaya gelen bu başarısızlıkların Miçotakis yönetimini düşüreceği ve önümüzdeki aylarda bir erken seçimi tetikleyeceği konuşuluyor. Eylül'de sandıklar kurulursa şaşırtıcı olmaz. Şayet erken seçim olursa, Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i 'silmesiyle' tetiklenen sürecin payı yadsınamaz."