4 Temmuz altın yükselişte! Gram 977 lira oldu! İslam Memiş altın bombasını patlattı tarihi de verdi
4 Temmuz 2022 haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta kritik seviye olan 965 liranın altını gören gram altın yükselişe geçti. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de altın için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Altın fiyatları haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. 4 Temmuz 2022 gram altın 977.06, çeyrek altın 1.617,00, yarım altın 3.236,00, cumhuriyet altını 6.450 liradan alıcı buluyor. Dolar 16,76 Euro 17,49 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten özellikle gram altın ve gümüş için uyarılar geldi.Memiş şunları söyledi:
-Borsa tarafında ucuz hisse senetleri olduğunu, yaz aylarında yukarı yönlü hareketler olacağını tahmin ediyorum. Rakamsal değerler bana uygun olduğunu gösteriyor.
-Önümüzdeki iki ay boyunca, dolar TL kuru 16-17 bant aralığında dalgalanır. Bir bakarsınız geri çekilir bir bakarsınız yukarı ataklar gerçekleşir. Sizin ekranda gördüğünüz dolar kuru, euro, sterlin ya da diğer para birimlerinin gerçek değerini yansıtmıyor.
- Yapmanız gereken tek şey, dövizciye gitmeniz, tabelaya bakmanız ya da bankacılık uygulamasından dolar alıyor gibi bakacaksınız, göreceksiniz, gerçek değerler bunlar.