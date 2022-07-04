4 Temmuz altın yükselişte! Gram 977 lira oldu! İslam Memiş altın bombasını patlattı tarihi de verdi

-Önümüzdeki iki ay boyunca, dolar TL kuru 16-17 bant aralığında dalgalanır. Bir bakarsınız geri çekilir bir bakarsınız yukarı ataklar gerçekleşir. Sizin ekranda gördüğünüz dolar kuru, euro, sterlin ya da diğer para birimlerinin gerçek değerini yansıtmıyor.