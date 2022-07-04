Uzman doktor maaşları 2022 temmuz zammı yeni-en düşük doktor maaşları

Milyonlarca emekli ve memurun yeni zamlı maaşı bugün, TUİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardında belli olacak. Beklentilere göre haziranda enflasyon 4+4 olacak bu da emekli ve memurun yüzde 44 zam olması demek. Peki uzman doktor maaşları ne olacak, 2022 temmuz zammı sonrası yeni uzman doktor maaşları tablosu

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Bugün milyonlarca memur ve emekli için büyük gün, TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak ve yeni zamlı memur ve emekli maaşları netleşecek. Beklentilere göre haziranda enflasyon 4+4 olacak bu da uzman doktor maaşlarına yüzde 44 zam demek olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından uzman doktor maaşlar da belli olacak. Peki temmuz zammı sonrasında 2022 uzman doktor maaşları derecesine göre kaç para olacak?

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.

Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlandı. Eğer bu enflasyon beklentileri gerçekleşirse;

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41,66

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 41,66

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 34,16

Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

Memur ve memur emeklisi zammı 41,16

Ek zam beklentisi yüzde 3

Ek zamlı memur zam oranı 44,16 oldu.

-Yapılan bu hesaplamalara Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) olarak Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

En düşük emekli ve memur maaşları hesabı:

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yapılan hesaplamalarla zam oranları;

Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 3,77

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25

Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

Memur ve memur emeklisi zammı 40,25

Ek zam beklentisi yüzde 3

Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.



Memur taban maaşları:

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

Memur - 6429 - 8688 - 9075 - 9268

Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6054 - 6183

Tüm memur maaşları:

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 30109 - 30749

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15793 - 16129

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9675 - 9881

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12236 - 12496

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27540 - 28126

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15756 - 16091

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13701 - 13992

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18791 - 19191

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11286 - 11788 - 12039

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16149 - 16492

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10068 - 10281

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582

VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12709 - 12979

AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15434 - 15762



Memur emeklisi maaşları ne kadar olacak:

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21822 - 22286

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19288 - 19698

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7401 - 7558

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7242 - 7395Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12642 - 12911

Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7702 - 7865

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7239 - 7393

Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9081 - 9274Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6320 - 6454

Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642

İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

Sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak:

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1532 - 1564

Evde bakım desteği - 2354 - 3181 - 3323 - 3394

Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3181 - 3323 - 3394

Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1222 - 1248

Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1834 - 1873