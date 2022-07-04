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İETT otobüsünün ani manevrasıyla koltuktan düştü bel kemiği kırıldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İETT otobüsünün ani manevrasıyla koltuktan düştü bel kemiği kırıldı!

Silivri’de yaşayan 40 yaşındaki Gökhan Biliz, evine gitmek için bindiği İETT otobüsünün ani manevra yapması sonucu oturduğu koltuktan düşerek bel kemiğini kırdı. 40 gün iş göremez raporu verilen mağdur polise gidip sorumlulardan şikayetçi olurken, adamın otobüs içinde düşme anı kameraya yansıdı.

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Silivri'de Olay, geçtiğimiz gün Selimpaşa- Silivri arasında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Evine gitmek için İETT otobüsüne binen 40 yaşındaki Gökhan Biliz, sürücünün ani manevra yapması sonrasında otobüsün koridoruna düştü. Düştüğü yerden bir süre kalkamayan adam, daha sonra kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan tetkikler sonrasında Biliz’in L1, L2 ve L3 kemiklerinin kırıldığı tespit edildi. 40 gün iş göremez raporu verilen Gökhan Biliz, polise giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.

Yaşadığı mağduriyete ilişkin konuşan Gökhan Biliz “Ben evime gitmek için Selimpaşa’dan otobüse bindim. Silivri Otogar kavşağında bir motosikletin önüne çıkması sonucunda otobüs ani frenle sağ yaptı. Ben koridora düştüm. Hastaneye gittim, raporlarımı aldım. Kazadan sonra geçmiş olsun bekledim. Hiç kimse ilgilenmedi. Ben kendilerine dönüş yaptım, ‘ne halin varsa gör’ dediler. Bu olayla ilgili davacı ve şikayetçiyim. Kendilerinden hiçbir talebim olmadı, sadece bir geçmiş olsun demelerini istedim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, çelik korselerle yatağa mahkum vaziyette 40 gün yatacağım” dedi.

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