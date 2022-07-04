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MİT'ten Gara'da nokta operasyonu PKK'lı terörist Hanım Demir öldürüldü

MİT'ten Gara'da nokta operasyonu PKK'lı terörist Hanım Demir öldürüldü

MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Demir, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde takibe alındı. Örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yerinin tespit edilmesinin ardından Demir'e düzenlenecek operasyon için harekete geçildi. Demir ile beraberindeki PKK'lılar, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Terörist Demir'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı, güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı öğrenildi.

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Sincar ve Gara'da yürüten Demir'in örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirlendi.

Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi. Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde HPG konseyinin ve kadın yapılanması olan YJA-STAR konseyinin üyesiydi.

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