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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepki: Erdoğan için suç işlemeyi bırakın

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepki: Erdoğan için suç işlemeyi bırakın

TÜİK'in Haziran 2022 enflasyonu yüzde 78,62 olarak açıklaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce kuruma gittiği ancak içeri alınmadığı TÜİK'e seslenerek "Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi. “Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir” diyen CHP lideri, TÜİK’e, “Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” diye seslendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4.95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78.6 olarak gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi ve şunları kaydetti:

“ENAG yıllık %176 #enflasyon açıkladı, TÜİK %79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!”

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